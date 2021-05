ऋद्धिमान साहा के बैकअप के रूप में टीम में शामिल हुए विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत

विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत भी भारतीय टीम के साथ इंग्लैंड दौरे पर जाएंगे और उन्हें विकेटकीपर ऋद्धिमान साहा के कवर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। ऋषभ पंत पहले से ही टीम में शामिल हैं। साहा हाल ही कोविड-19 से उबरे हैं। वे 17 दिन का आइसोलेशन पीरियड पूरा करने के बाद अपने घर पहुंचे थे। भारतीय टीम को 2 जून को चार्टर्ड फ्लाइट से इंग्लैंड के लिए रवाना होना है और उसके लिए टीम के अधिकतर खिलाड़ी आज मुंबई में दो हफ्ते के क्वारंटाइन पीरियड के लिए जुटे।

UK tour: KS Bharat roped in as cover for Saha



