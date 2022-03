WI vs ENG: 67 रन पर इंग्लैंड ने खो दिए थे 7 विकेट, रूट-स्टोक्स जैसे बल्लेबाजों के फेल होने के बाद हुआ ये कमाल

From 1⃣1⃣4⃣-9⃣ to 2⃣0⃣4⃣ all out...



Incredible work for the team 👏



Match Centre: https://t.co/7ZZAhn1zxv



🏝 #WIvENG 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/2W89UD6oOm