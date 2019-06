ICC WC 2019 WIvBAN: ऐसा रनआउट शायद ही कभी देखा हो, Video देखकर होश उड़ जाएंगे

ICC World Cup 2019 WI vs BAN Tamim Iqbal Runout Video: आईसीसी विश्व कप का 23वां मैच वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच खेला गया। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। वेस्टइंडीज ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 321 रन बना डाले। जवाब में बांग्लादेश के लिए पारी का आगाज सौम्य सरकार और तमीम इकबाल ने किया। तमीम इकबाल जिस तरह से रनआउट हुए, उसे देखकर आपको भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा।

बांग्लादेश की पारी का 17.3 ओवर था और शेल्डन कोटरेल गेंदबाजी कर रहे थे। तमीम उस समय 48 रन बनाकर क्रीज पर थे। कोटरेल की गेंद पर तमीम ने स्ट्रेट शॉट खेला, कोटरेल ने गेंद रोकी और तुरंत स्टंप्स की तरफ फेंकी, तमीम क्रीज से कुछ ही आगे बढ़े थे और क्रीज में वापस पहुंचने के लिए फुल लेंथ डाइव भी लगाई, लेकिन वो अपना विकेट नहीं बचा सके।

"That's unbelievably good!"



Sheldon Cottrell's brilliant run out of Tamim Iqbal and Mohammad Saifuddin's accurate yorker from yesterday's #WIvBAN clash featured in our @UberEats Best Deliveries! pic.twitter.com/OJauq8a82l