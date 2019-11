जब बैट्समैन को साथी खिलाड़ी को फिफ्टी की बधाई देना पड़ा भारी, हुए रनआउट

अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला गया पहला एकदिवसीय मैच कैरिबियाई टीम के नाम रहा। रोस्‍टन चेज के हरफनमौला प्रदर्शन और सलामी बल्लेबाज शाई होप की धैर्यपूर्ण पारी की बदौलत वेस्‍टइंडीज ने अफगानिस्तान पर सात विकेट से जीत दर्ज की।

इसके साथ वेस्टइंडीज तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। इस मैच में अफगानिस्तान की पारी के दौरान एक अनोखी घटना घटी जब अफगानिस्तान के इकरम अली खिल अपने साथी बल्लेबाज़ को अर्धशतक पर बधाई देने क्रीज़ से बाहर निकले तो वेस्टइंडीज़ के विकेटकीपर शाई होप ने उन्हें रन-आउट कर दिया। रन लेने की कोशिश नहीं कर रहे इकरम के रन-आउट पर फैन्स ने होप की आलोचना की। हालांकि, इकरम के क्रीज़ छोड़ने पर डेड बॉल सिग्नल नहीं दिया गया था।

