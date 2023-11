VIDEO: एंजेलो मैथ्यूज को 'टाइम आउट' के चलते आउट देना कितना सही और कितना गलत? फोर्थ अंपायर ने किया एक्सप्लेन

ऐप पर पढ़ें

Why Angelo Mathews Given Out Because Of 'Time Out': बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका वर्ल्ड कप 2023 का 38वां मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में एंजेलो मैथ्यूज के विकेट पर काफी बवाल मचा। दरअसल, 'टाइम आउट' के चलते अंपायरों ने उन्हें बिना कोई गेंद खेले पवेलियन की राह दिखाई। अब इस मुद्दे पर फोर्थ अंपायर एड्रियन होल्डस्टॉक का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि नियमों के अनुसार मैथ्यूज को आउट दिया गया है क्योंकि वह तय समय के अंदर गेंद खेलने के लिए तैयार नहीं थे और जब उनके हेलमेट का स्ट्रैप टूटा तो वह उससे पहले ही दो मिनट बर्बाद कर चुके थे। बता दें, इंटरनेशनल क्रिकेट में यह 'टाइम आउट' की पहली घटना है।

आईसीसी ने अपने अधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोर्थ अंपायर के इस बयान का वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में वह कहते नजर आ रहे हैं 'आईसीसी वर्ल्ड कप प्लेइंग कंडीशन में मेशन किया गया है कि जब टाइम आउट की बारी आती है तो, विकेट गिरने या बल्लेबाज के रिटायर होने के बाद, नए बल्लेबाज या फिर मैदान पर मौजूद बल्लेबाज को अगले दो मिनट के अंदर गेंद खेलने के लिए पोजिशन लेनी होती है। प्रोटोकॉल के अनुसार टीवी अंपायर विकेट गिरने के बाद ये दो मिनट कैलकुलेट करता है। इसके बाद वह अंपायर को मैसेज देता है। आज जो घटना घटी उसमें बल्लेबाज दो मिनट के अंदर गेंद खेलने की पोजिशन में नहीं था। इससे पहले उनके हेलमेट के स्ट्रैप में दिक्कत हुई थी।'

फोर्थ अंपायर ने इसी के साथ यह भी बताया कि हेलमेट का स्ट्रैप टूटने से पहले ही मैथ्यूज अपने दो मिनट पूरे कर चुके थे।

जब उनसे पूछा गया कि 'टाइम आउट' की अपील कौन कर सकता है? इसके जवाब में उन्होंने कहा 'प्लेइंग कंडीशन के नियमों के अनुसार, फील्डिंग कैप्टन मैदान पर मौजूद अंपायर से टाइम आउट की अपील कर सकता है। इस घटना में भी ऐसे ही हुआ, स्ट्रैप टूटने के बाद फील्डिंग कैप्टन ने टाइम आउट की अपील की।'

टाइम आउट में क्या इक्विपमेंट की खराबी की कोई बात नहीं है? इस पर फोर्थ अंपायर ने कहा 'नहीं, एक बल्लेबाज होने के नाते आपको मैदान पर आने से पहले अपने सभी इक्विपमेंट की जांच करनी चाहिए कि वह सही है या नहीं, क्योंकि आपको अगले 2 मिनट के अंदर गेंद का सामना करना होता है। इन दो मिनट में आपको तैयार होना या गार्ड लेना नहीं होता। आपको वहां 15 सेकंड में पहुंचना चाहिए ताकि आप गेंद खेलने से पहले चैक कर सकें कि सभी चीजें ठीक है या नहीं।'