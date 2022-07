IRE vs NZ: कौन है न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल जिन्होंने आयरलैंड के खिलाफ हैट्रिक लेकर मचाई सनसनी? 5 गेंदों में खत्म कर दिया मैच

Who is Michael Bracewell: न्यूजीलैंड ने आयरलैंड (IRE vs NZ 2nd T20I) को दूसरे टी20 में 88 रनों के बड़े अंतर से मात देते हुए तीन मैच की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। कीवी टीम के लिए इस जीत के हीरो डेन क्लीवर और माइकल ब्रेसवेल रहे। क्लीवर ने जहां 55 गेंदों पर 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 78 रनों की नाबाद पारी खेली, वहीं ब्रेसवेल ने हैट्रिक लेकर मेजबानों का काम तमाम किया। न्यूजीलैंड ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में बोर्ड पर 4 विकेट के नुकसान पर 179 रन लगाए। इस स्कोर के सामने आयरलैंड की पूरी टीम 91 रनों पर ही ढेर हो गई।

आयरलैंड की पूरी टीम को ढेर करने में माइकल ब्रेसवेल ने अहम भूमिका निभाई। ब्रेसवेल को जब कप्तान मिशेल सेंटनर ने गेंद धमाई तो 13 ओवर में आयरलैंड का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 86 रन था। मैकार्थी ने पहली गेंद पर चौका लगाने के साथ अगली गेंद पर एक रन लिया। इसके बाद स्ट्राइक पर आए मार्क अडायर डीप मिड विकेट की दिशा में बड़ा शॉट मारने के प्रयास में 27 के निजी स्कोर पर आउट हो गए। इसके बाद स्ट्राइक पर आए मैकार्थी से ब्रेसवेल ने बदला लिया और उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखाया। ब्रेसवेल इसी विकेट के साथ हैट्रिक पर पहुंच गए थे। उन्होंने क्रिग क्रेग यंग को आउट कर अपने पहले ही T20I ओवर में हैट्रिक पूरी की और महज 5 गेंदों में मेजबानों का काम तमाम किया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ब्रेसवेल शायद अपने पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज होंगे।

न्यूजीलैंड के लिए T20I में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज

- जैकब ओरम 2009

- टिम साउदी 2010

- माइकल ब्रेसवेल 2022*

कौन है माइकल ब्रेसवेल?

माइकल ब्रेसवेल न्यूजीलैंड के एक क्रिकेटर हैं जो वेलिंगटन के लिए खेलते हैं। उनका जन्म 14 फरवरी 1991 में हुआ था। वह पूर्व टेस्ट खिलाड़ी ब्रेंडन और जॉन ब्रेसवेल के भतीजे और वर्तमान अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी डग ब्रेसवेल के चचेरे भाई हैं। उन्होंने मार्च 2022 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। अपने पहले ही वनडे मुकाबले में इतिहास रचते हुए उन्होंने आखिरी ओवर में 20 से अधिक रन बनाए और कीवी टीम को एक विकेट से जीत दिलाई। वहीं अपने टी20 करियर के पहले ओवर में उन्होंने हैट्रिक ली।