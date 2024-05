विराट कोहली कहां है, कब जुड़ेंगे टीम इंडिया के साथ, क्या IND vs BAN वॉर्म-अप मैच में लेंगे हिस्सा?

ऐप पर पढ़ें

Where is Virat Kohli When will he join Team India- विराट कोहली न्यूयॉर्क में अन्य भारतीय खिलाड़ियों के साथ कब जुड़ेंगे? इस समय यह सबसे बड़ा सवाल है। कोहली के अमेरिका रवाना होने के लेकर अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, मगर रिपोर्ट्स हैं कि वह जल्द ही उड़ान भरेंगे। विराट भारत की टी20 वर्ल्ड कप टीम के एकमात्र क्रिकेटर हैं जो अभी तक अमेरिका नहीं पहुंचे हैं। चार रिजर्व सहित अन्य सभी 18 क्रिकेटर इस मेगा इवेंट के लिए अमेरिका पहुंच गए हैं, जहां बुधवार को सभी ने टीम के पहले ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया।

विराट कोहली को हाल ही में पत्नी अनुष्का शर्मा और पूर्व भारतीय क्रिकेटर जहीर खान के साथ मुंबई में डिनर करते हुए देखा गया था। आईपीएल की थकार और निजी कामों के चलते वह इस समय ब्रेक पर हैं। विराट कोहली आखिरी बार क्रिकेट फील्डर पर 22 मई को आईपीएल 2024 के एलिमिनेटर मुकाबले में दिखाई दिए थे, जहां आरसीबी को आरआर के हाथों हार का सामना करना पड़ा था।

ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार, "बीसीसीआई की ओर से अभी तक विराट कोहली यात्रा स्थिति के बारे में कोई अपडेट नहीं आया है।"

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, कोहली शुक्रवार (31 मई) को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। उनके अनुसार, कोहली ने आरसीबी के आईपीएल से बाहर होने के बाद निजी काम के लिए ब्रेक लिया था और पूरी संभावना है कि वह शुक्रवार तक टीम से जुड़ जाएंगे। लेकिन रिपोर्ट्स में यह बात पक्की थी कि कोहली के लिए रविवार (1 जून) को बांग्लादेश के खिलाफ भारत के एकमात्र अभ्यास मैच के लिए उपलब्ध होना बहुत मुश्किल होगा।

पीटीआई ने लिखा, यह स्पष्ट नहीं है कि वह लंबी उड़ान के बाद शनिवार को बांग्लादेश के खिलाफ एकमात्र अभ्यास मैच में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं।

बता दें, टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अपने अभियान का आगाज 5 जून से आयरलैंड के खिलाफ करेगी। इस मैच से पहले भारत को एकमात्र अभ्यास मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है।

विराट कोहली आईपीएल 2024 में शानदार फॉर्म में थे, उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 741 रन बनाकर ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाया। फैंस उम्मीद करेंगे विराट टी20 वर्ल्ड कप में भी इसी फॉर्म को बरकरार रखें।