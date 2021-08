क्रिकेट टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री ने किया था वादा, रोहित शर्मा को सफल टेस्ट बल्लेबाज बनाकर ही लूंगा दम Published By: Hemraj Chauhan Sun, 22 Aug 2021 05:05 PM लाइव हिंदुस्तान टीम,नई दिल्ली

Your browser does not support the audio element.