जब अकरम के कहने पर शोएब अख्तर ने मारी थी गांगुली की पसलियों में गेंद

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के भावी अध्यक्ष बनने पर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने बधाई दी है। इसके साथ ही अख्तर ने गांगुली की निडरता का एक किस्सा भी शेयर किया है। इस किस्से को बताते हुए गांगुली ने कहा है कि लोग ऐसा गलत सोचते थे कि 'दादा' उनकी तेज गेंदों से डरते थे। जबकि सच यह है कि सौरव गांगुली एकदम निडर खिलाड़ी रहे हैं।

पाकिस्तान के लिए 1997 से 2007 के बीच 46 टेस्ट में 247 विकेट चटकाने वाले 44 साल के शोएब अख्तर ने कहा, ''मैंने मोहाली में उनके शरीर, पसलियों पर गेंद मारी। वह मेरी गेंद पर हुक या पुल शॉट नहीं खेल पाए। यह उनकी बल्लेबाजी की कमी थी। वसीम (अकरम) ने मुझे उनकी पसलियों पर गेंद मारने को कहा। लेकिन यह गलत धारणा थी कि वह मेरी गेंदों से डरते थे। अगर वह मेरे से इतना डरते तो मेरी गेंद का सामना करने क्यों आते।''

शोएब अख्तर ने कहा, ''वह बीसीसीआई अध्यक्ष बनने वाले हैं, उम्मीद करता हूं कि वह विश्व क्रिकेट में अंतर पैदा कर पाएंगे, टेस्ट क्रिकेट को बचाएंगे और पूरे साल खेले जा रहे क्रिकेट को कम करेंगे, विशेषकर टी-20।

शोएब अख्तर ने यह भी कहा कि सौरव गांगुली के कप्तान बनने से पहले उन्हें कभी नहीं लगता था कि भारत पाकिस्तान को हरा सकता है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट में बदलाव का श्रेय बीसीसीआई के भावी अध्यक्ष को दिया।

अख्तर ने कहा, ''मैंने मैदान पर और मैदान के बाहर सौरव गांगुली के साथ काफी समय बिताया। कोलकाता नाइटराइडर्स में वह मेरे कप्तान थे। वह ऐसे व्यक्ति हैं, जो भारतीय क्रिकेट में बदलाव लेकर आए। उन्होंने भारतीय टीम की मानसिकता बदल दी। उसनके कप्तान बनने से पहले, 1997 या 1998 में, मुझे कभी नहीं लगा कि भारत पाकिस्तान को हराने के लिए मानसिक रूप से मजबूत है।''

इस पूर्व तेज गेंदबाज ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में कहा, ''उनमें प्रतिभा को पहचानने की क्षमता थी। वह हरभजन, सहवाग, जहीर और युवराज जैसे खिलाड़ियों को लाया। अंतत: मैंने एक अलग भारत देखा। उनके पास ऐसी टीम थी, जो पाकिस्तान को हरा सकती थी। उन्होंने 2004 में पाकिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज जीती। यह बड़ी सीरीज थी।''

