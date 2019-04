VIDEO: 'शिखर धवन सेट हो जाएं तो दुनिया का कोई बॉलर नहीं रोक सकता'

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और दिल्ली कैपिटल्स के सलाहकार सौरव गांगुली ने शिखर धवन की शानदार पारी के बाद जमकर तारीफ की है। गांगुली ने कहा है कि शिखर धवन लिमिटेड ओवरों के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। उन्होंने भारतीय ओपनर शिखर के बारे में कहा कि वह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अहम भूमिका निभाएंगे। गांगुली ने कहा कि यदि धवन पक्के इरादे से खेलें तो दुनिया के किसी भी गेंदबाज के लिए उन्हें रोकना असंभव है।

कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए मैच में शिखर धवन ने 63 गेंदों पर 97 रन की नाबाद पारी खेली और दिल्ली को 7 विकेट से जीत दिलाई। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स टॉप 4 में पहुंच गई है।

सौरव गांगुली ने कहा, ''मैंने हमेशा कहा है कि भारतीय टीम में चार बेस्ट बल्लेबाज हैं- शिखर धवन, विराट कोहली, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धौनी। जब धवन सैट हो जाते हैं तो उन्हें रोकना अंसभव है।''

उन्होंने कहा, ''शिखर से मैं बस यही चाहता था कि वह मजबूत इच्छाशक्ति के साथ बल्लेबाजी करें, यदि वह ऐसा करते हैं तो दुनिया को कोई गेंदबाज उन्हें नहीं रोक सकता। वह हमारी टीम में हैं, यह खुशी की बात है।''

सौरव गांगुली ने यह भी कहा कि वो इस सीजन दिल्ली कैपिटल्स की टीम शिखर धवन को हर हाल में लेना चाहते थे. उन्होंने बताया, ''जैसे ही मुझे पता चला कि शिखर उपलब्ध हैं तो मैंने कहा कि किसी भी कीमत पर शिखर को अपने साथ जोड़ना है.'' इसके साथ ही दादा ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि धवन जब भी अपनी फैमिली के साथ ट्रेवल करते हैं तो वो और भी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं।

