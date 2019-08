जब 140 किलो वजनी रहकीम से टकराने से बाल-बाल बचे थे दीपक चाहर- VIDEO

India vs West Indies 2019, 2nd ODI: वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ अपनी टेस्ट टीम में ऑल राउंडर रहकीम कॉर्नवाल को शामिल कर लिया है। टेस्ट टीम में उनका शामिल होना उनकी कंसीस्टेंट परफॉर्मेंस का ईनाम है। वह बेशक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनकैप्ड रहे हैं, लेकिन वह वेस्टइंडीज ए के लिए पहले और हाल ही में खेल रहे हैं। वह भारत ए के खिलाफ खेल चुके हैं।

हाल ही समाप्त हुई अनाधिकृत वेस्टइंडीज सीरीज में तेज गेंदबाज दीपक चाहर और कॉर्नवाल के बीच एक मजेदार वाकया हुआ था। जब कॉर्नवाल बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे थे तो दीपक चाहर जानबूझ कर उनके सामने आ रहे थे। लेकिन कॉर्नवाल की ऊंचाई को देखकर चाहर ने सामने से हट जाने का फैसला किया। कॉर्नवाल चहर को देखकर मुस्करा रहे थे।

रहकीम कॉर्नवाल के अब टीम में आने के बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। कॉर्नवाल की हाइट 6 फीट 5 इंच और वजन 140 किलो है। यदि वह वेस्टइंडीज के लिए खेलते हैं तो वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे वजनी खिलाड़ी होंगे। प्रतिभा होने के बावजूद कॉर्नवाल की हाइट और वजन को लेकर ज्यादा चर्चा होती है।

पिछले साल स्थानीय प्रशासन ने कहा था कि वह कॉर्नवाल को शेप में लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। एक पूर्व टेस्ट खिलाड़ी ने स्थानीय रेडियो स्टेशन पर कहा था, हम वास्तव में कॉर्नवाल के लिए कुछ प्रोग्राम चला रहे हैं ताकि वह फिट दिखाई प़ड़े। लेकिन टीम प्रंबंधन उसके साइज को लेकर चिंतित नहीं है। वह 55 फर्स्ट क्लास मैचों में 24.43 की औसत से 2224 रन बना चुके हैं। गेंदबाजी में वह 23.60 की औसत से 260 विकेट ले चुके हैं। रहकीम का वजन भले ही काफी है लेकिन उनकी फिटनेस बेहतरीन है। वह आक्रामक बल्लेबाज हैं और विकेट के बीच काफी तेजी से दौड़ते हैं। इसके अलावा, फील्डिंग में भी वह काफी चुस्त हैं।

Despite being so huge and 158KG fella, Rahkeem Cornwall has played some glorious knock in the past. pic.twitter.com/Te7LNldhSE