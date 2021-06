WI vs SA, 1st Test: क्विंटन डिकॉक ने जड़ा जोरदार शतक, वेस्टइंडीज पर पारी की हार का खतरा

विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक की नाबाद 141 रनों की पारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को अपनी स्थिति मजबूत कर ली। वेस्टइंडीज के गेंदबाज पूरी पारी में डिकॉक को आउट नहीं कर सके। टीम की तरफ से उनके अलावा सलामी बल्लेबाज एडेन मार्कराम ने 60 रनों की पारी खेली। इन दोनों खिलाड़ियों के दम पर प्रोटियाज टीम ने पहली पारी में 322 रन बनाकर बनाकर 225 रनों की बढ़त हासिल की। वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 82 रन बना लिए हैं। टीम अब भी पहली पारी में 143 रन पीछे है और उसके छह विकेट बाकी हैं।

