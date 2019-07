शुभमन गिल बने 'मैन ऑफ द सीरीज', फैन्स बोले- CWC2023 का नंबर-4 बैट्समैन मिला

भारत-ए टीम इन दिनों वेस्टइंडीज के दौरे पर है। वेस्टइंडीज-ए के खिलाफ पांच मैचों की अनाधिकारिक वनडे सीरीज को भारत-ए ने 4-1 से अपने नाम कर लिया है। भारत ने आखिरी वनडे मैच आठ विकेट से जीता और इसके साथ ही सीरीज पर कब्जा कर लिया। आखिरी मैच में 69 रनों की पारी खेलने शुभमन गिल को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया है। शुभमन गिल को हालांकि वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में जगह नहीं मिली, लेकिन फैन्स का मानना है कि ये क्रिकेटर 2023 विश्व कप में टीम इंडिया के लिए नंबर-4 पर बल्लेबाजी करने उतरेगा।

Brilliant series win and happy to have won the player of the tournament. Always proud to wear the blue of India 🇮🇳💙 pic.twitter.com/t1u7CouAqk — Shubman Gill (@RealShubmanGill) July 22, 2019

भारत-ए से मनीष पांडे, कुणाल पांड्या, दीपक चाहर, राहुल चाहर, श्रेयस अय्यर, नवदीप सैनी और खलील अहमद को भारतीय टीम में जगह मिली है। सबको इस बात पर आश्चर्य है कि शुभमन गिल को टीम इंडिया में जगह क्यों नहीं मिली। शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज-ए के खिलाफ चार मैचों में 69, 77, 62, 10 रनों की पारी खेली, इससे पहले श्रीलंका-ए के खिलाफ उन्होंने नॉटआउट 109 रन भी बनाए थे।

आखिरी वनडे में वेस्टइंडीज-ए ने 47.4 ओवर में सारे विकेट गंवाकर 236 रन बनाए, जवाब में भारत-ए ने 33 ओवर में महज दो विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने 99 और श्रेयस अय्यर ने नॉटआउट 61 रनों की पारी खेली। शुभमन ने 40 गेंद पर आठ चौके और तीन छक्के की मदद से 69 रन बनाए।

No. 4 for #cwc23! Save this tweet :) — Tribeni Pankaj Verma (@tpverma) July 22, 2019

you should be in the Caribbean series.

Bcci should think about it. — Pradeep_Munde (@PradeepMunde7) July 22, 2019