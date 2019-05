ICC World Cup 2019: प्रैक्टिस मैच में रसेल की बाउंसर गेंद ख्वाजा की खोपड़ी में लगी- video

ICC World Cup 2019 AUSvWI: आईसीसी विश्व कप से पहले अनाधिकारिक प्रैक्टिस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को हराया। इस मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा के सिर में आंद्रे रसेल की बाउंसर लगी। बाउंसर लगने के बाद उस्मान ख्वाजा को मैदान छोड़कर लौटना पड़ा। ख्वाजा को इसके बाद स्कैन के लिए हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा। हालांकि उनको गंभीर चोट नहीं आई है और विश्व कप में वो वापसी करते नजर आ सकते हैं।

Relief for the Aussies as Usman Khawaja is passed fit after copping a nasty blow to the head off the bowling of Andre Russell during an un-official #CWC19 warm-up clash in Hampshire. pic.twitter.com/OOR3m5G9ro