दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज ने चुनी 17 सदस्यीय टीम, जेडन सील्स नया चेहरा

त्रिनिदाद और टोबैगो के युवा तेज गेंदबाज जेडन सील्स को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुरुवार से शुरू हो रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की 17 सदस्यीय टीम में चुना गया है। अंतिम 13 सदस्यीय टीम का चयन सोमवार को किया जाएगा। चयन समिति ने यह भी बताया कि तेज गेंदबाज चेमार होल्डर चोट के कारण चयन के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

