T20 World Cup 2024: वेस्टइंडीज और अमेरिका करेंगे टी20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी, टूर्नामेंट में दोनों को मिली डायरेक्ट एंट्री

टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन वेस्टइंडीज और अमेरिका में होगा। दोनों टीमों ने मेजबान होने के नाते सीधे ही इस टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई कर लिया है। रविवार को दुबई में हुई आईसीसी की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Ezaz Ahmad Mon, 11 Apr 2022 12:35 PM

