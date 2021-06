वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल के सिर पर लगी चोट, स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा अस्पताल-VIDEO

वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसेल को शुक्रवार को पाकिस्तान सुपर लीग(पीएसएल) के एक मैच में बल्लेबाजी करते समय समय सिर पर चोट लगी। क्वेटा ग्लेडिएटर्स की तरफ से बल्लेबाजी करते समय इस्लामाबाद यूनाइटेड के गेंदबाज मोहम्मद मूसा की एक गेंद उनके सिर पर लगी। इसके बाद वो काफी असहज नजर आए। रसेल ने सिर पर चोट लगने के बावजूद बल्लेबाजी की। इस्लामाबाद यूनाइटेड की पारी के पहले ओवर के दौरान रसेल को एंबुलेंस में स्कैन के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ा।

ये हादसा क्वेटा ग्लेडिएटर्स की पारी के 14वें ओवर में हुआ। रसेल ने मूसा के इस ओवर में दो गेंदों में दो सिक्स मारे। मूसा ने इसके बाद रसेल को बाउंसर फेंकी, जो उनके हेलमेट पर जाकर लगी। मैदान पर शुरुआती इलाज के बाद उन्होंने दोबारा बल्लेबाजी शुरू की। लेकिन रसेल अगली ही गेंद पर आउट हो गए। रसेल 13 रन बनाकर आउट हुए। रसेल को स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया। उन्हें बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया। इसके बाद क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने कन्कशन सब्स्टीट्यूट नियम के तहत रसेल को रिप्लेस करते हुए तेज गेंदबाद नसीम शाह को मैदान में उतारा। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान इससे नाराज दिखे।

