सेमीफाइनल में पहुंचकर विराट कोहली ने शेयर की फोटो, लिखा- जय हिंद

India vs Bangladesh, ICC World Cup 2019: बांग्लादेश को विश्वकप मुकाबले में 28 रन से हराने और सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि एक मैच शेष रहते टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाना काफी सुखद है और टीम इससे बेहद खुश है।

भारतीय टीम आठ मैचों में छह जीत एक हार और एक रद्द परिणाम के साथ 13 अंक हासिल कर ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरी टीम है, जो सेमीफाइनल में पहुंची है। हालांकि भारत का अभी श्रीलंका के साथ मुकाबला होना बाकी है और वह इस मैच में वह अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करने के इरादे से उतरेगी।

INDvBAN: रोहित ने टीम इंडिया की इस खास फैन्स के साथ मनाया 'मैन ऑफ द मैच' अवॉर्ड का जश्न

मैच के बाद विराट ने टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी बांग्लादेश के प्रदर्शन की सराहना की। जीत के बाद कप्तान विराट कोहली ने टीम इंडिया के साथियों के साथ एक तस्वीर अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से शेयर की।

इस तस्वीर में विराट कोहली के साथ केदार जाधव, मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या, महेंद्र सिंह धौनी, रोहित शर्मा, केएल राहुल, कुलदीप यादव और ऋषभ पंत नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए विराट कोहली ने कैप्शन दिया है- क्या टीम है... हम आगे बढ़ते हुए... जय हिंद।

What a unit. We march on. Jai hind 🇮🇳 pic.twitter.com/uDiih3fFiD