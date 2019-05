IPL 2019: CSK कोच फ्लेमिंग ने बताया, कहां पिछड़ रही है चेन्नई सुपर किंग्स

चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा है कि उनकी टीम इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) के 12वें सीजन के पावरप्ले में कई बार पिछड़ी है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ चेन्नई में खेल गए पहले क्वालिफायर में मंगलवार को चेन्नई सुपर किंग्स ने पावरप्ले में तीन विकेट खोकर 32 रन बनाए थे। धीमी रनगति के कारण टीम बड़ा स्कोर नहीं कर पाई थी।

इससे पहले मैचों में भी चेन्नई ने पावरप्ले में ज्यादा रन नहीं किए थे। पहले छह ओवरों में टीम का औसत स्कोर 37 रन रहा है।

मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में फ्लेमिंग ने कहा, “हां, हमारे लिए यह मुश्किल रहा है। हम पावरप्ले में पिछड़े हैं। हम छह से 20 ओवर तक अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हम पावरप्ले में कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं और यहीं पीछे रह रहे हैं।”

फ्लेमिंग को लगता है कि चेन्नई की धीमी विकेट पर पावरप्ले में 40 या उससे ज्यादा का स्कोर प्रतिस्पर्धी होता।

