VIDEO: विराट कोहली और डेविड मिलर के बेहतरीन कैच पर दर्शक झूमे

भारतीय कप्तान विराट कोहली और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज डेविड मिलर ने बुधवार को मोहाली के आई.एस. बिंद्रा पंजाब क्रिकेट संघ स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी-20 मैच में शानदार कैच पकड़े। विराट कोहली ने 12वें ओवर में नवदीप सैनी की गेंद पर मिड ऑफ से दौड़ लगाते हुए दक्षिण अफ्रीकी कप्तान क्विंटन डी कॉक का शानदार कैच पकड़ा। डि कॉक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और गेंदबाज उनकी काट नहीं निकाल पा रहे थे। तभी विराट कोहली ने शानदार फील्डिंग का नमूना पेश करते हुए क्विंटन डि कॉक को पवेलियन की राह दिखाई। कॉमेंटेटर्स से लेकर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने विराट के इस बेहतरीन कैच की सराहना की।

By GuideforAll: Kohli in Today's #INDvSA match:



✔Most 50+ scores in T20Is

- 22 #ViratKohli *

- 21 Rohit Sharma

- 16 Martin Guptill



✔Most runs in T20Is

- 2440 Virat Kohli *

- 2434 Rohit Sharma

- 2283 Martin Guptill.



✔ & excellent Catch see in video… pic.twitter.com/UivTuQ1Ejc