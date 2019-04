VIDEO:विजय शंकर बोले- सपना सच होने जैसा है विश्व कप टीम में शामिल होना

बैटिंग ऑलराउंडर विजय शंकर ने भारत की विश्व कप टीम में जगह बनाने के बाद कहा कि उनका सपना सच हो गया है। उन्होंने कहा कि वह सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल टीम के अपने साथी भुवनेश्वर कुमार के साथ इस महासमर का दबाव झेलने की कला सीख रहे हैं। शंकर ने आईपीएल के अपने साथी भुवनेश्वर का जिक्र करते हुए कहा, 'मैं भारतीय विश्व कप टीम का हिस्सा बनकर काफी खुश हूं। यह सपने के साकार होने जैसा है। यहां सनराइजर्स हैदराबाद में भी कुछ सदस्य विश्व कप विजेता टीम के हैं और मैंने उनसे इस बारे में यह समझने के लिए बात की है कि विश्व कप टीम में खेलना कैसा लगता है और फिर इसे जीतने का अहसास क्या होता है। मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है कि इस तरह के महासमर में दबाव से निपटने के क्या तरीके हैं।'

