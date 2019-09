VIDEO: जब कॉमेंट्री बॉक्स में KBC खेलने लगे सुनील गावस्कर और हर्षा भोगले

भारतीय क्रिकेट टीम में नबर 4 की पहेली ज्यों की त्यों बनी हुई है। पिछले कई वर्षों से इस नंबर पर भारत को कोई स्थाई समाधान नहीं मिला है और कई खिलाड़ियों को आजमाया जा चुका है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर और दुनिया के महान बल्लेबाजों की सूची में शुमार सुनील गावस्कर ने इस बात के लिए टीम प्रबंधन की चुटकी ली। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बेंगलुरु में खेले गए तीसरे टी20 मैच के दौरान कॉमेंट्री करते हुए सुनील गावस्कर और हर्षा भोगले 'कौन बनेगा करोड़पति' खेलने लगे।

