VIDEO: शोएब मलिक ने अपनी पॉवर हिटिंग से तोड़े ड्रेसिंग रूम के शीशे

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के बाद वनडे से संन्यास की घोषणा करने वाले शोएब मलिक कनाडा ग्लोबल टी20 लीग में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। शोएब मलिक इस टी20 लीग में अपने छक्कों से स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम के शीशे तोड़ रहे हैं।

In an unusual scenario, @realshoaibmalik literally hit two glass breaking sixes. #GT2019 #BWvsVK pic.twitter.com/5kuAQoQBbE

ब्रैंप्टन वुल्व्स के कप्तान शोएब मलिक ने वैंकुवर नाइट्स के खिलाफ अपने गगनचुंबी छक्कों से सीसीए सेंटर ग्राउंड के ड्रेसिंग रूम के शीशे तोड़ दिए। न्यूजीलैंड के स्पिनर ईश सोढ़ी ब्रैंप्टन वुल्फ्स की पारी का 13वां ओवर डाल रहे थे। शोएब मलिक ने इस ओवर की दूसरी गेंद पर कवर के ऊपर से 68 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। गेंद जाकर सीधे ड्रेसिंग रूम के शीशे की दीवार से टकराई और उसमें छेद हो गया।

A quick innings of 46*(26) by @realshoaibmalik helps @VKnights_ post a match winning score of 170/4 after 16 overs.#GT2019 #BWvsVK pic.twitter.com/ZBwjOr0StN