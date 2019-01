VIDEO: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समाप्त हुई टेस्ट सीरीज के टॉप 5 कैच

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समाप्त हुई चार मैचों की 'बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज' में वह सबकुछ देखने को मिला जिसकी उम्मीद एक क्रिकेट फैन को होती है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग के अलावा स्लेजिंग का भी दर्शकों ने जमकर लुत्फ उठाया। चेतेश्वर पुजारा, रिषभ पंत और विराट कोहली की तरफ से दर्शकों को बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली तो वहीं जसप्रीत बुमराह, नाथन लॉयन और पैट कमिंस ने अपनी गेंदबाजी से उनका दिल जीता। इस सीरीज के आधिकारिक प्रसारणकर्ता 'फॉक्स स्पोर्ट्स' ने स्टंप माइक ऑन रखकर दर्शकों को स्लेजिंग का लुत्फ भी उठाने का अवसर दिया। जिसमें रिषभ पंत और टिम पेन अव्वल रहे।

सीरीज में दिखा टॉप क्लास फील्डिंग का जलवा

इन सबके साथ ही इस टेस्ट सीरीज में क्षेत्ररक्षण का स्तर भी लाजवाब रहा और दोनों ही टीमों की ओर से कुछ बेहतरीन कैच लपके गए। एडिलेड में खेले गए पहले टेस्ट मैच में गली पोजिशन पर खड़े उस्मान ख्वाजा ने विराट कोहली का शानदार कैच लपक इसकी शुरुआत की। तो वहीं भारतीय कप्तान ने भी अपने क्षेत्ररक्षण का जलवा दिखाते हुए उसी मुकाबले में स्लिप क्षेत्र में पीटर हैंड्सकॉम्ब का दर्शनीय कैच लपका। यह सिलसिला अगले तीन टेस्ट मैचों में भी जारी रहा। मयंक अग्रवाल, पीटर हैंड्सकॉम्ब और अजिंक्य रहाणे ने भी इस टेस्ट सीरीज में दर्शनीय कैच लपके। नीचे दिए गए वीडियो में आप 'बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी' टेस्ट सीरीज में लपके गए पांच सर्वश्रेष्ठ कैच देख सकते हैं...

Plenty of classic catches in the #AUSvIND series - here are the top five! pic.twitter.com/R2Xgqpr20H