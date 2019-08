VIDEO: झांसी की रानी बन जीवा धौनी ने गाया 'नन्हा-मुन्ना राही हूं, देश की सिपाही हूं'

महेंद्र सिंह धौनी की बेटी जीवा की एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है जिसमें वह झांसी की रानी बनी हुई हैं। क्रिकेट प्रशंसक इस वीडियों को खूब पसंद कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में जीवा धौनी का यह नया अंदाज देखने को मिला। जीवा के स्कूल में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रशन मनाया गया। जिसमें फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चे महात्मा गांधी, नेता जी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह की वेशभूषा में पहुंचे। जीवा धौनीझांसी की रानी बनी थीं।

Dhoni's little Princess performing as a Jhansi Rani in #IndependenceDay Function at her School. 😍❤️ pic.twitter.com/1mruh3bsq2