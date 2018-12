AUSvsIND, 1st Test: यहां देखें एडिलेड टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल की हाइलाइट-VIDEO

पहली पारी के शतकवीर चेतेश्वर पुजारा (71) (Cheteshwar Pujara) और उपकप्तान अजिंक्य रहाणे (70) (Ajinkya Rahane) की अर्धशतकीय पारियों के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने एडिलेड टेस्ट मैच (Australia vs India First Test Match at Adelaide Oval) में आॅस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ढकेल दिया है। भारत की ओर से मिले 323 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आॅस्ट्रेलिया ने मैच के चौथे दिन स्टंप्स के समय अपने चार विकेट 104 रन पर गंवा दिए हैं। उसे आखिरी दिन मैच जीतने के लिए 219 रन अभी और बनाने हैं, जबकि विकेट पर शॉन मार्श (31) (Shaun Marsh) और ट्रेविस हेड (11) (Travis Head) रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। एडिलेड टेस्ट मैच के 5वें दिन (India vs Australia Adelaide Oval Test Match 5th Day Play) अगर मार्श या हेड में से कोई आउट होता है तो सिर्फ टिम पेन ही एकमात्र मान्यता प्राप्त बल्लेबाज बचेंगे। इसके बाद आॅस्ट्रेलिया के पुछल्ले बल्लेबाजों की बारी आएगी। भारत को एडिलेड मैदान पर दूसरी जीत की उम्मीद दिखाई दे रही है। भारत को इस मैदान में जो एकमात्र जीत मिली है वह उसे सौरभ गांगुली के नेतृत्व में दिसंबर 2003 में मिली थी।

जीत के लिए AUS को 219 रन और IND को चाहिए 6 विकेट

मुकाबला फिलहाल काफी रोमांचक हो चुका है और दोनों टीमों के लिए उम्मीदें बनी हुई हैं। भारतीय तेज गेंदबाज और स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को लगातार दबाव में रखा। अश्विन ने भारत को जल्द ही पहली सफलता दिला दी जब उन्होंने आरोन फिंच को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच करा दिया। पंत का मैच का यह 7वां कैच था। फिंच ने 35 गेंदों का सामना किया और 11 रन बनाए, जिसमें एक चौका शामिल था। मार्कस हैरिस को तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने रिषभ पंत के हाथों कैच करा दिया। पंत का यह आठवां कैच था। हैरिस ने 49 गेंदों पर तीन चौकों की मदद से 26 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा विकेट 44 के स्कोर पर गिरा। अश्विन ने उस्मान ख्वाजा को निपटा कर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर तीन विकेट पर 60 रन कर दिया। ख्वाजा का कैच रोहित शर्मा ने लम्बी दौड़ लगाने के बाद लपका। शमी ने आक्रमण पर लौटते हुए पीटर हैंड्सकॉम्ब को चेतेश्वर पुजारा के हाथों कैच करा दिया। हैंड्सकॉम्ब ने 40 गेंदों पर एक चौके के सहारे 14 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया का चौथा विकेट 84 के स्कोर पर गिरा।

अश्विन और शमी ने आॅस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में लिए हैं विकेट

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने दो ओवर के लिए मुरली विजय को भी आजमाया लेकिन फिर वह अपने नियमित गेंदबाजों पर लौट आए। शॉन मार्श और ट्रेविस हेड ने संघर्ष करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 100 के पार पहुंया। चौथे दिन ​स्टंप्स के समय मार्श 92 गेंदों में तीन चौकों की मदद से 31 और हेड 37 गेंदों में एक चौके के सहारे 11 रन बनाकर क्रीज पर थे। आॅस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में भारत की ओर से अब तक आर अश्विन ने 44 रन पर दो विकेट और मोहम्मद शमी ने 15 रन पर दो विकेट लिए हैं। इससे पहले सुबह भारत ने तीन विकेट के नुकसान पर 151 रन से आगे खेलना शुरू किया। पुजारा ने 40 रन और रहाणे ने एक रन से अपनी पारी को आगे बढ़ाया। दोनों टीम के स्कोर को 234 तक तक ले गए। पहली पारी में शतक बनाने वाले पुजारा दूसरी पारी में भी शतक की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन ऑफ स्पिनर नाथन लॉयन ने उन्हें आरोन फिंच के हाथों कैच करा कर इस खतरनाक होती जा रही साझेदारी को तोड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथे विकेट के लिए 87 रन की बेहतरीन साझेदारी हुई।

भारत की दूसरी पारी चौथे दिन 307 रन के स्कोर पर सिमटी

चेतेश्वर पुजारा ने 204 गेंदों का सामना किया और 71 रन की पारी में नौ चौके लगाए। पुजारा का यह 20वां अर्धशतक था। उन्होंने पहली पारी में 123 रन बनाए थे। पुजारा के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे रोहित शर्मा ने निराश किया और मात्र एक रन बनाकर लॉयन का अगला शिकार बन गए। भारत का पांचवां विकेट 248 के स्कोर पर गिरा। अजिंक्य रहाणे ने युवा विकेटकीपर ऋषभ पंत के साथ छठे विकेट के लिए 34 रन की साझेदारी की लेकिन इस साझेदारी के टूटने के बाद भारत ने अपने आखिरी पांच विकेट मात्र 25 रन जोड़कर गंवा दिए और उसकी दूसरी पारी 106.5 ओवर में 307 रन पर सिमट गई। रिषभ पंत ने 16 गेंदों पर 28 रन की तेज तरार्र पारी में चार चौके और एक छक्का लगाया। उन्हें भी लॉयन ने ही आउट किया। अजिंक्य रहाणे 8वें बल्लेबाज के रूप में टीम के 303 के स्कोर पर आउट हुए। उन्होंने 147 गेंदों पर 70 रन की अपनी पारी में 7 चौके लगाए। मिशेल स्टार्क ने अश्विन और इशांत को पवेलियन भेजा। लॉयन ने मोहम्मद शमी का विकेट लिया। उन्होंने 42 ओवर की गेंदबाजी में 122 रन देकर 6 विकेट झटके। मिशेल स्टार्क ने 21.5 ओवर में 40 रन देकर 3 विकेट लिए। जोश हेजलवुड को एक विकेट मिला।

