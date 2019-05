VIDEO: बैटिंग और बॉलिंग से ज्यादा फील्डिंग पर है टीम इंडिया का ध्यान, विराट ने आजमाया ऑफ स्पिन पर हाथ

क्रिकेट विश्व कप 2019 में 5 जून को साउथैम्पटन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत से पहले भारतीय क्रिकेट टीम बैटिंग और बॉलिंग से ज्यादा फील्डिंग प्रैक्टिस कर रही है। टीम इंडिया के फील्डिंग कोच आर श्रीधर विश्व कप में सीधे थ्रो को अचूक बनाने के लिए खिलाड़ियों से मेहनत करवा रहे हैं। टीम में रवींद्र जडेजा को छोड़कर किसी अन्य खिलाड़ी का विकेट पर लगाया गया निशाना इतना अचूक नहीं है। इसके लिए श्रीधर ने 'राउंड द क्लॉक' फील्डिंग ड्रिल तैयार की है। जिसमें फील्डर 6 विभिन्न पोजिशन से नॉन स्ट्राइकर एंड पर विकेट पर गेंद मारता है।

What's happening in @coach_rsridhar's new fielding drill? Find out here 😎👌 #TeamIndia #CWC19 pic.twitter.com/y3Ffc60PVW