VIDEO: मनमुटाव की खबरों के बीच विराट कोहली को कैचिंग प्रैक्टिस कराते दिखे रोहित शर्मा

इंग्लैंड में समाप्त हुए आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के बाद से ही टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और उपकप्तान रोहित शर्मा के बीच अनबन की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरीं। इस मामले को तब और तूल मिला जब रोहित शर्मा ने विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया। लेकिन वेस्ट इंडीज दौरे पर रवाना होने से पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने इन खबरों को अफवाह करार देते हुए कहा था कि उनके और रोहित के बीच में सबकुछ ठीक है। इस बीच एंटीगा टेस्ट मैच से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक साथ प्रैक्टिस करते हुए देखा गया।

Marks out of 10 for Virat Kohli's 🎾 slip-catching skills? #WIvIND pic.twitter.com/oyNHj1a4ij