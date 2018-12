VIDEO: आॅस्ट्रेलियाई क्रिकेट की इस नई सनसनी ने 1 ओवर में जड़े 6 छक्के, 115 गेंदों में बनाए 207 रन

आॅस्ट्रेलियाई क्रिकेट ने दुनिया को एक से बढ़कर एक बल्लेबाज दिए हैं। हालांकि, कंगारू टीम वर्तमान समय में खराब दौर से गुजर रही है क्योंकि उसके दो बड़े खिलाड़ी स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर बॉल टैम्परिंग में नाम आने के बाद एक-एक साल का प्रतिबंध झेल रहे हैं। इस बीच आॅस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक क्रिकेट में एक बल्लेबाज ने धूम मचा रखी है। इस क्रिकेटर के कारनामे से क्रिकेट आॅस्ट्रेलिया के अधिकारियों को भविष्य में एक बेहतर बल्लेबाज मिलने की उम्मीद जरूर जगी होगी। न्यू साउथ वेल्स मेट्रो टीम (New South Wales Metro Team) का प्रतिनिधित्व कर रहे इस 18 वर्षीय युवा बल्लेबाज का नाम है ओली डेविस (Ollie Davies hits six sixes in an over), जिसने अंडर-19 पुरुष राष्ट्रीय चैम्पियनशिप टूर्नामेंट (Under-19 Male National Championship, Adelaide) में नॉर्दन टैरिटरी (Naothern Territory) के विरुद्ध खेले गए मैच में 115 गेंदों का सामना करते हुए 207 रनों की पारी खेली है।

ओलिवर डेविस ने 115 गेंदों में बनाए 2017 रन

एडिलेड में खेली गई अपनी इस धुआंधार पारी के दौरान ओली डेविस ने एक ओवर में छह छक्के लगाने का कारनामा भी किया। अंडर-19 पुरुष राष्ट्रीय चैम्पियनशिप टूर्नामेंट में यह पहला मौका है जब किसी बल्लेबाज ने दोहरा शतक जड़ा हो। डेविस ने अपनी इस पारी में कुल 14 चौके और 17 छक्के लगाए। मैच के 40वें ओवर में ओली डेविस ने ऑफ स्पिनर जैक जेम्स के एक ओवर में छह छक्के जड़े। उन्होंने 74 गेंदों पर अपनी शतक पूरा किया। इसके बाद अगले 100 रन बनाने के लिए डेविस ने सिर्फ 39 गेंदों का सामना किया। ओली डेविस की इस पारी के दम पर उनकी टीम 'एनएसडब्ल्यूएम' ने निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट पर 407 रन बनाए। जिसके जवाब में नॉर्दन टैरिटरी की टीम अंतिम ओवर में 238 रन पर सिमट गई और मैच 168 रनों से हार गई।

