VIDEO: मणिपुर के इस गेंदबाज ने रचा इतिहास, एक पारी मे झटके सभी 10 विकेट

भारत के घरेलू क्रिकेट में एक युवा गेंदबाज इस समय चर्चा के केंद्र में बना हुआ। चर्चा हो भी क्यों नहीं, इस गेंदबाज ने कारनामा ही ऐसा किया है। हम बात कर रहे हैं मणिपुर के बाएं हाथ के युवा तेज गेंदबार रेक्स सिंह की। जिन्होंने अंडर-19 कूच विहार ट्रॉफी में अपनी गेंदबाजी से इतिहास रच दिया। जम्मू कश्मीर के अनंतपुर में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेले गए मुकाबले में रेक्स सिंह ने अपनी स्विंग गेंदबाजी का शानदार नमूना पेश किया और अरुणाचल प्रदेश की पारी के सभी 10 विकेट चटकाकर सनसनी मचा दी। मैच में उन्होंने दोनों परियों में कुल 15 विकेट हासिल किए। रेक्स सिंह ने इसी साल मणिपुर के लिए रणजी ट्रॉफी में भी डेब्यू किया है।

This young boy from Manipur who took 10 wickets in an innings reminds one of @IrfanPathan https://t.co/ldm2Tr2P1o

रेक्स से पहले सुभाष गुप्ते-कुंबले कर चुके हैं यह कारनामा

भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सुभाष गुप्ते ने पहली बार 1954 में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने का कारनामा किया था। उनके बाद अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में खेले गए टेस्ट मैच में एक पारी में सभी 10 विकेट हासिल किए थे। छोटे कद के बांए हाथ के इस तेज गेंदबाज की गेंदबाजी देखकर लोगों के जेहन में भारत के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान की याद ताजा हो गई। रेक्स सिंह का गेंदबाजी एक्शन, रनअप और स्विंग सबकुछ इरफान पठान की तरह ही है। रेक्स सिंह के सामने अरुणाचल प्रदेश की पूरी टीम 36 रन पर ढेर हो गई। उन्होंने 9.5 ओवर की गेंदबाजी में 11 रन देकर 10 विकेट झटके। इस दौरान उन्होंने 6 ओवर मेडन डाले।

Perfect 10: Manipur's Rex Singh's fiery spell.



This Manipur boy claimed 10 wickets with his smooth action and beautiful in swingers. Watch as he sends the stumps flying in a Cooch Behar Trophy game against Arunachal Pradesh.

