VIDEO: जब 'चहल TV' से बातचीत के दौरान युरानी यादों में खो गए रवि शास्त्री

टीम इंडिया के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल का 'चहल टीवी' अब टीम के साथी खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ का इंटरव्यू लेने के बाद कोच रवि शास्त्री का पास जा पहुंचा है। 'चहल टीवी' के स्टार रिपोर्टर युजवेंद्र चहल ने टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री का साक्षात्कार किया है। मगर इस इंटरव्यू के दौरान चहल की शुद्ध हिंदी में पूछे गए सवालों ने रवि शास्त्री के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। तभी तो रवि शास्त्री को युजवेंद्र चहल से कहना पड़ गया, 'आपकी शुद्ध हिंदी तो मेरे लिए बाउंसर है। आप थोड़ा मुंबईया हिंदी में पूछें तो बातचीत की जाए।'

