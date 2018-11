PAK vs NZ: पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने जानें कैसे एक गेंद पर दौड़ लिए 5 रन - VIDEO

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया आखिरी मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ जाने के कारण तीन वनडे मैचों की सीरीज का अंत 1-1 की बराबरी के साथ हुआ। पाकिस्तान ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 279 रन बनाए। जवाब में जब न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर 6.5 ओवर में 1 विकेट पर 35 रन था तभी तेज बारिश आ गई जो रुकी नहीं। इसके कारण मैच को रद्द करना पड़ा। हालांकि, मैच में पाकिस्तान की पारी के दौरान एक बहुत ही मजेदार वाकया घटित हुआ जिसने क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर आ​कर्षित किया।

फहीम अशरफ और आसिफ अली ने एक गेंद पर दौड़ लिए 5 रन

पाकिस्तान के बल्लेबाजों फहीम अशरफ और आसिफ अली ने बिना कोई बाउंड्री लगाए ही एक गेंद पर 5 रन दौड़कर ले लिए। यह पढ़कर आपको लग रहा होगा कि शायद गेंद आउटफील्ड में कहीं खो गई थी क्या? या फिर बल्लेबाज ने गेंद को हवा में इतना उपर खेल दिया क्या कि उसके नीचे आते-आते बल्लेबाजों ने 5 रन भाग लिए? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल, न्यूजीलैंड के क्षेत्ररक्षकों की गलती के कारण पाकिस्तानी बल्लेबाज एक गेंद पर 5 रन दौड़कर बनाने में सफल रहे।

