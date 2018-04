दर्दनाक VIDEO: पांड्या का थ्रो लगते ही मैदान पर गिरा ये क्रिकेटर, आंख के पास जा लगी गेंद

आरसीबी की पारी का 13वां ओवर था। जसप्रीत बुमराह की गेंद पर विराट कोहली ने पुल शॉट खेला। हार्दिक पांड्या ने गेंद को फील्ड की और स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया। गेंद एकदम से उछली और इशान किशन के चेहरे पर जा लगी। जिसके तुरंत बाद इशान दर्द से मैदान पर ही गिर पड़े।

