VIDEO: इस भारतीय गेंदबाज को देखकर याद आएंगे लसिथ ​मलिंगा और उनकी यॉर्कर बॉल

तमिलनाडु प्रीमियर लीग में एक ऐसा तेज गेंदबाज है जिसका एक्शन हुबहू श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा की तरह है। इतना ही नहीं यह गेंदबाज यॉर्कर भी उतना ही खतरनाक मारता है जैसा लसिथ ​मलिंगा मारते हैं। हाल ही में समाप्त हुए टीपीएल में इस तेज गेंदबाज ने अपने शानदार प्रदर्शन से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। जी पेरियास्वामी ने तमिलनाडु प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में अपनी तूफानी गेंदबाजी से 'चेपक सुपर गिलीज' टीम को चैंपियन बनाया।

Truly the Gillies of Chepauk! Champions of #TNPL2019 ! #NammaPasangaNammaGethu pic.twitter.com/nWP5cLpUbI

टीपीएल 2019 की विजेता बनी चेपक सुपर गिलीज

फाइनल में 'डिंडीगुल ड्रैगन्स' टीम के खिलाफ जी पेरियास्वामी ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 15 रन देकर 5 विकेट चटकाए। डिंडीगुल ड्रैगन्स को आखिरी ओवर में जीत के लिए 15 रन बनाने थे और उसके चार विकेट शेष थे। तब पेरियास्वामी आखिरी ओवर डालने के लिए आए और सिर्फ 2 रन देकर डिंडीगुल ड्रैगन्स के 3 बल्लेबाजों को आउट कर दिया। इस तरह उनकी टीम चेपक सुपर गिलीज टीम ने 12 रन से यह मैच जीत लिया और टीपीएल की विजेता बनी।

🧨🧨 A perfect tribute to the King of Yorkers!



Here's Namma Periyaswamy chanelling his inner #Malinga to set the stumps on fire against the Kovai Kings! #NammaPasangaNammaGethu #TNPL2019 pic.twitter.com/9o4j0DBhxu