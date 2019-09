VIDEO: पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जर्सी पहन सड़क पर तलवार लहराते दिखे जावेद मियांदाद

भारत सरकार की ओर से जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले के बाद से ही पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके मंत्रियों की आरे से तो भारत विरोधी बयान आते रहते हैं। अब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों की जमात भी इस मुद्दे पर अपने सरकार के समर्थन में बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज जावेद मियांदाद का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह सड़क पर तलवार लहराते दिख रहे हैं। जावेद मियांदाद ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जर्सी पहनी हुई है और भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। हालांकि, इस दौरान मियांदाद के साथ खड़े लोग ही उनकी बातें सुनकर हंस रहे हैं और मजे ले रहे हैं।

Former Pakistan cricketer Javed Miandad threatening India while holding a sword: Pehle main balle se chakka marta tha, ab talwar se insaan maaronga (If I can hit six with a bat, why can't I swing sword.. I used to hit sixes with bat, now I'll kill humans with sword)... pic.twitter.com/blmK1XnbKS