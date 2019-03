VIDEO: ड्वेन ब्रावो ने CSK के सभी प्लेयर्स से मांगा 50-50 डॉलर का चंदा, जानिए क्यों

चेन्नई सुपर किंग्स के हरफनमौला खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो ने अपने टीम के साथियों से चंदा मांगा है। इस चंदे से ब्रावो एक आईफोन खरीदेंगे और टीम के अपने साथी अंबाती रायुडू को गिफ्ट करेंगे। दरअसल, ड्वेन ब्रावो ने अंबाती रायुडू का फोन देखने के बाद यह निर्णय लिया है। अंबाती रायुडू बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में सी ग्रेड में शामिल हैं। मतलब उनको बीसीसीआई हर साल 1 करोड़ रुपए देती है। लेकिन इसके बावजूद भी रायुडू आज के हाइटेक जमाने में स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं।

ड्वेन ब्रावो ने उड़ाया रायुडू के फोन का मजाक

चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में ड्वेन ब्रावो अपने साथी का फीचर फोन हाथ में लिए नजर आ रहे हैं। वह कहते हैं 'यह हमारी टीम के खिलाड़ी और भारत के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी का फोन है। वह खिलाड़ी हैं अंबति रायुडू।' ब्रावो इसके बाद रायुडू से कहते हैं, 'आईफोन में तुम बहुत सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स चला सकते हो।' वीडियो में ड्वेन ब्रावो सीएसके के सभी खिलाड़ियों से 50-50 यूएस डॉलर डोनेट करने की गुजारिश की है।

When you become Mudhalvan Arjun but only due to all the #Yellove! Super scenes from Kedar's big day! Special cameo mention: @DJBravo47! 😂 #WhistlePodu 🦁💛 pic.twitter.com/ZabqerYjcU