VIDEO: लंगड़ाकर चलते हुए दिखे शेन वाटसन, चोटिल घुटने के साथ खेला था IPL 2019 का फाइनल

मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को सुपर फाइनल मुकाबले में 1 रन से हराकर आईपीएल 2019 सहित इस लीग के इतिहास का अपना चौथा खिताब जीता। चेन्नई की टीम अपने चौ​थे खिताब की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा रही थी, लेकिन मैच के आखिरी ओवर में शेन वाटसन का रन आउट होना उसे भारी पड़ गया। मैच के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के स्पिनर हरभजन सिंह ने शेन वाटसन को लेकर एक ऐसा ​खुलासा किया जिसने क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। दरअसल, शेन वाटसन फाइनल मैच में चोटिल घुटने के साथ खेल रहे थे और किसी को इसका पता भी नहीं चलने दिया। जब मैच खत्म होने के बाद वाटसन ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो उनके साथी खिलाड़ी हतप्रभ थे। वाटसन का घुटना बुरी तरह जख्मी था और उससे खून बह रहा था।

