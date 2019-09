VIDEO: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा महाराष्ट्र के खिलाड़ी का यह शानदार कैच

सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी में सुपर लीग ग्रुप ए के एक मुकाबले में अपनी शानदार फील्डिंग के लिए महाराष्ट्र के क्रिकेटर ऋतुराज गायकवाड की खूब प्रशंसा हो रही है। उनकी फील्डिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, यह वीडियो इस साल मार्च की है। तब ऋतुराज ने रेलवे के बल्‍लेबाज मंजीत सिंह को बाउंड्री लाइन पर एक बहेद ही शानदार रिले कैच के जरिए आउट किया था। मंजीत ने विशाल गिते की गेंद पर छक्‍का जमाने का प्रयास किया। लॉन्ग ऑफ पर मुस्‍तैद ऋतुराज ने हवा में छलांग लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के 1 मीटर बाहर कैच किया और एक हाथ से अंदर की ओर फेंक दिया। दिव्‍यांग हिमगनेकर वहां मौजूद थे और उन्होंने गेंद को कैच करने में कोई गलती नहीं की।

