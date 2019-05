Video: 18 साल के पाकिस्तानी क्रिकेटर को नाम मिला 'लोकल कोहली', जानिए क्या है कारण

आईसीसी विश्व कप की तैयारियों में सभी टीमें जुटी हुई हैं, इस बीच पाकिस्तान का 18 वर्षीय एक क्रिकेटर खूब सुर्खियों में है। उसामा बलोच नाम का ये क्रिकेटर मैदान पर विराट कोहली के अंदाज में चौके-छक्के जड़ता है। यही वजह है कि उसामा को लोकल कोहली भी कहा जाने लगा है। उसामा कराची प्रीमियर लीग टी20 टूर्नामेंट से खबरों में आए हैं।

एक मैच में उनकी टीम जौहर बीयर्स 37 रन पर 5 विकेट गंवाकर मुश्किल में थी, फिर उसामा क्रीज पर आए और उन्‍होंने 39 गेंद में 7 छक्‍कों की मदद से 69 रन ठोक डाले। इसके बाद कॉर्पोरेट टी20 कप और नया नजीमाबाद रमजान कप में भी उनका बल्‍ला खूब चला। वे पाकिस्‍तान के डेरा मुराद जमाली के रहने वाले हैं। उनका हैंड-आई कॉर्डिनेशन विराट कोहली की तरह है। उनके बल्‍ले की बैकलिफ्ट और बल्‍ला चलाने का तरीका भी भारतीय कप्‍तान जैसा ही है।

इसे देखकर पाकिस्‍तान क्रिकेट के जानकार सोशल मीडिया पर उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उसामा के खूब वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। आप भी लुत्फ उठाएं उसामा की बल्लेबाजी काः

Impressive batting from Dera Murad Jamali-born 18 year old Usama Baloch, who smashed 69 runs off 39 balls including 7 sixes in the recent Karachi Premier League #Cricket pic.twitter.com/kLCEKGRoLr