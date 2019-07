वसीम जाफर ने कहा- रोहित शर्मा को बनाया जाए ODI और T20 टीम का कप्तान

आईसीसी विश्व कप-2019 से भारत के बाहर होने के बाद पूर्व टेस्ट ओपनर वसीम जाफर का मानना है कि रोहित शर्मा को अब वनडे और टी-20 टीम की कप्तानी सौंपी जानी चाहिए। जाफर ने शनिवार को ट्वीट करके कहा, 'ये सही समय है कि रोहित शर्मा को अब वनडे और टी-20 टीम की कप्तानी सौंपी जाए।' उन्होंने आगे लिखा, 'मैं चाहूंगा कि वह 2023 के विश्व कप में भारत की कप्तानी करें।'

Is it time to hand over white ball captaincy to Rohit Sharma?

I would like him to lead India in 2023 World Cup🏆