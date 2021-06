WTC Final: वसीम जाफर ने सीक्रेट मैसेज देकर बताया कैसा होना चाहिए टीम इंडिया का प्लेइंग इलेवन

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 18 जून से साउथम्प्टन के एजिस बाउल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस टेस्ट मैच का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। सोशल मीडिया में अक्सर ट्वीट के लिए चर्चा में रहने वाले भारत के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए अपने अंदाज में भारत की प्लेइंग इलेवन चुनी है। उन्होंने सब खिलाड़ियों के नाम कोड वर्ड में लिखे हैं। इसके साथ ही फैंस से इसे डिकोड करने को कहा है।

वसीम जाफर ने ट्वीट कर खिलाड़ियों का नाम न लिखकर उनकी आईपीएल टीमों के नाम लिखें है। उन्होंने फैंस से खिलाड़ियों के नाम को पहचानने को कहा है। वसीम जाफर ने पहले नंबर पर मुंबई इंडियंस का नाम लिखा है। रोहित शर्मा से उनका मतलब है। दूसरे नंबर पर उन्होंने केकेआर लिखा है, जो शुभमन गिल है। तीसरे नंबर पर सीएसके लिखा। ये चेतेश्वर पुजारा है। चौथे नंबर पर आरसीबी लिखा है। ये खिलाड़ी भारतीय कप्तान विराट कोहली हैं। पांचवे और छठे नंबर पर उन्होंने डीसी लिखा है जिसका आशय दिल्ली कैपिटल्स है। पांचवे और छठें नंबर पर उनकी प्लेइंग इलेवन में अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत हैं।

My India XI:

1- MI

2- KKR

3- CSK

4- RCB

5- DC

6- DC

7- CSK

8- DC

9- DC

10- PBKS

11- MI

Watch me decode this + thoughts on Southampton pitch + Potential weakness in NZ in this video here which also has a surprise guest😉https://t.co/trEVUgCAqx

#WTCFinal pic.twitter.com/XH0mKhbNnl