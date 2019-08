टीम इंडिया के पूर्व ओपनर की भविष्यवाणी, वनडे में 80 शतक ठोकेंगे विराट कोहली

विराट कोहली ने रविवार को वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में शानदार शतक जड़ा। यह उनके वनडे करियर का 42वां शतक था। विराट कोहली का यह शतक 11 पारियों के बाद आया। अब तो हालात कुछ यूं हो गए हैं कि विराट कोहली जब भी मैदान पर उतरते हैं तो क्रिकेट का कोई न कोई रिकॉर्ड टूटता या बनता जरूर है। मौजूदा समय में विराट कोहली ने 238 वनडे में 42 शतक लगाए हैं। वहीं उन्होंने 77 टेस्ट मैचों में 25 शतक लगाए हैं।

वसीम जाफर को लगता है कि विराट 80 वनडे शतक ठोकेंगे

अब टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाने वाले वसीम जाफर ने विराट कोहली को लेकर एक भविष्यवाणी की है। वसीम जाफर ने कहा है कि भारतीय कप्तान विराट कोहली वनडे क्रिकेट में 75 से 80 शतक लगाएंगे। भारत के लिए 31 टेस्ट मैच खेल चुके वसीम जाफर ने ट्वीट कर कहा, 'ग्यारह पारियों के ब्रेक के बाद शतक लगाने की आम सेवा फिर शुरू हो चुकी है। विराट कोहली का एक और शतक। मेरा अनुमान है कि वह वनडे क्रिकेट में 75 से 80 शतक लगाएंगे।'

Normal services resumes after a break of 11 innings!!

i.e. another international 💯 for Virat Kohli 👏🏽

My prediction is he will get 75-80 ODI 💯's 🤞🏽🤐#KingKohli