IND vs SA: वसीम जाफर ने चुनी पहले टी20 के लिए भारतीय प्लेइंग XI, इन खिलाड़ियों को करना होगा इंतजार

Wasim Jaffer picks his India playing XI in the first T20I: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5टी20 मैच की सीरीज का पहला मुकाबला आज यानि कि 9 जून को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है। इस मुकाबले को लेकर भारतीय पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान किया है। इन 11 खिलाड़ियों में जाफर ने युजवेंद्र चहल और अक्षर पटेल के रूप में दो स्पिनर्स चुने हैं, वहीं हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार और आवेश खान के रूप में तीन तेज गेंदबाजों को जगह दी है। जाफर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 में अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक जैसे तेज गेंदबाजों को डेब्यू का मौका नहीं दिया है।

रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी में इस सीरीज के लिए केएल राहुल को कप्तान नियुक्त किया गया था। सीरीज शुरू होने से पहले यह सलामी बल्लेबाज चोटिल हो गया जिस वजह से टीम की कमान ऋषभ पंत को सौंपी गई है। जाफर राहुल की जगह ईशान किशन के साथ रुतुराज गायकवाड़ को बतौर सलामी बल्लेबाज चुना है, वहीं इसके बाद उन्होंने श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक को चुना है।

अर्शदीप और उमरान मलिक के अलावा वसीम जाफर ने दीपक हुड्डा, वेंकटेश अय्यर और रवि बिश्नोई को भी जगह नहीं दी है।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 के लिए वसीम जाफर की प्लेइंग इलेवन

ईशान किशन, रुतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान, युजवेंद्र चहल

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम - रुतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (w/c), हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अवेश खान, युजवेंद्र चहल, दीपक हुड्डा, वेंकटेश अय्यर, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, उमरान मलिक