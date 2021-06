न्यूजीलैंड टीम ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ रविवार को आठ विकेट से जीत दर्ज करते हुए सीरीज पर कब्जा जमाया। टीम के लिए यह जीत बेहद स्पेशल थी, क्योंकि उन्होंने 22 साल बाद इंग्लैंड की सरजमीं पर टेस्ट सीरीज जीती। इस प्रदर्शन के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कीवी टीम की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि, 'न्यूज़ीलैंड एक हाई क्लास टीम है। वह परिस्थितियों को अच्छे से पढ़ती है। मैं कल्पना कर रहा हूं कि टीम अगले हफ्ते भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में हराएगी।' उनके इस बयान पर भारत के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने मजेदार तरीके से उन्हें ट्रोल कर दिया।

वॉन को जवाब देते हुए वसीम जाफर ने बॉलीवुड के एक्टर नाना पटेकर और परेश रावल की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि, 'तेरा काम हो गया तू जा।' उनके यह ट्वीट फैन्स को बेहद पसंद आ रहा है। एक फैन ने लिखा कि वसीम भाई को इस काम के लिए पैसे मिलने चाहिए, वहीं एक ने लिखा कि अब वसीम भाई को टीम इंडिया के ट्विटर का एडमिन होना चाहिए।

