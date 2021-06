WTC Final 2021: वसीम जाफर ने दिया भारतीय बल्लेबाजों को सीक्रेट मैसेज, कहा- वो करो जिसके लिए बॉलीवुड की पुलिस मशहूर है

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अब महज चार दिन का समय शेष है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथैम्पटन में खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले पर हर किसी की निगाहें टिकी हुईं हैं। इंग्लैंड की कंडिशंस में न्यूजीलैंड की तिकड़ी ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी और नील वैगनर भारतीय बल्लेबाजों की जमकर परीक्षा लेने वाले हैं। ऐसे में टीम इंडिया के बल्लेबाजों को किस अप्रोच के साथ कीवी गेंदबाजों के खिलाफ खेलना चाहिए यह एक बड़ा सवाल है। इसी बीच, भारत के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने भारतीय बल्लेबाजों को डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए एक सीक्रेट मैसेज दिया है। जाफर ने कहा है कि टीम के बल्लेबाजों को वो करना चाहिए जिसके लिए बॉलीवुड की पुलिस मशहूर है।

