पाकिस्तान नहीं, इस टीम के हेड कोच बनना चाहते हैं वसीम अकरम; जवाब जान चौंक जाएंगे आप

ऐप पर पढ़ें

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम से हाल ही में जब पूछा गया कि वह पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया किस टीम के हेड कोच बनना पसंद करेंगे तो उन्होंने यहां ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया। इसके पीछे उन्होंने वजह भी बताई। वसीम अकरम का मानना है कि अगर वह ऑस्ट्रेलियाई टीम के हेड कोच बनेंगे तो वह अपना काम अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि वहां प्रेशर कम होगा। दरअसल, एशियाई देशों में क्रिकेट की काफी दीवानगी है, यही वजह है जब टीम अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तो खिलाड़ियों समेत सपोर्ट स्टाफ की खूब वाहवाही होती है। वहीं जब टीम खराब दौर से गुजरती है तो फैंस आलोचना करने का भी एक मौका नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में खिलाड़ियों को सपोर्ट स्टाफ पर काफी दबाव रहता है।

रहमानुल्लाह गुरबाज ने शारजाह में मचाई तबाही, तूफानी अंदाज में जड़ा पहला T20I शतक; इस खास लिस्ट में शामिल

स्पोर्ट्सकीड़ा पर 'This or That' के क्विज के दौरान वसीम अकरम ने पाकिस्तान की जगह ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच बनने की बात कही है। उन्होंने जवाब में कहा था 'अगर आप मुझे ये ऑप्शन दे रहे हैं तो मैं ऑस्ट्रेलिया को चूनुंगा। अपनी पत्नी की वजह से नहीं, बल्कि वहां प्रेशर कम होगा और मैं अपना काम कर पाऊंगा।'

IND vs SA: रविंद्र जडेजा की फिटनेस पर आया बड़ा अपडेट, क्या दूसरे टेस्ट में करेंगे वापसी?

वहीं इस दौरान वसीम अकरम से आईपीएल और पीएसएल को लेकर भी सवाल पूछा गया। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, वहीं पाकिस्तान में पीएसएल का खूब बोल बाला है। पाकिस्तान अकसर अपनी लीग की तूलना आईपीएल से करता रहता है, मगर वसीम अकरम का मानना है कि आईपीएल पीएसएल से काफी बड़ा है। इसी के साथ उन्होंने पीएसएसल को पाकिस्तान का मिनी आईपीएल भी बताया।

उन्होंने कहा 'मैंने दोनों में काम किया है। आप आईपीएल और पीएसएल की तुलना नहीं कर सकते। आईपीएल काफी बड़ा है। पीएसएल पाकिस्तान में काफी बड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह पाकिस्तान में मिनी आईपीएल जैसा है।'