Washington sundar news: सनराइजर्स हैदराबाद के लिए आई बुरी खबर, वाशिंगटन सुंदर दो सप्ताह के लिए टीम से बाहर!

सनराइजर्स हैदराबाद के मुख्य कोच टॉम मूडी ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सुंदर कम से कम 1-2 सप्ताह के लिए टीम से बाहर रह सकते हैं। उन्होंने कहा, 'वाशिंगटन सुंदर के दाहिने हाथ में चोट लगी ह

लाइव हिन्दुस्तान टीम,मुंबई Ezaz Ahmad Tue, 12 Apr 2022 06:32 AM

इस खबर को सुनें