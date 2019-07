वकार यूनुस को याद आए सचिन तेंदुलकर, शेयर किया 30 साल पुराना किस्सा

भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में सम्मानित किया गया। सचिन को यह सम्मान मिलते ही सोशल मीडिया पर उन्हें शुभकामना देने वालों का तांता लग गया। मास्टर ब्लास्टर यह सम्मान पाने वाले छठे भारतीय हैं। पूरी दुनिया में उन्हें महान क्रिकेटर माना जाता है। हाल ही में सचिन ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के दौरान कमेंटरी में भी की थी। अपनी कमेंटरी के दौरान वह इस 'जेंटलमैन्स गेम' के खराब बातों को भी उजागर करते रहे।

सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वकार यूनुस और कई अन्य दिग्गज खिलाड़ियों के साथ कमेंटरी बॉक्स शेयर करते हैं। वकार ने हाल ही में सचिन के डेब्यू को याद करते हुए कहा, 'मैं 1989 में सियालकोट में सचिन की छोटी सी पारी को कभी नहीं भूल सकता। इसके बाद 1999 में चेन्नई में उनका शतक यादगार था। पिच से कमेंटरी बॉक्स तक उन्होंने 30 यादगार साल गुजारे हैं।'

वकार यूनुस ने सोशल मीडिया पर लिखा- लवली शेयरिंग कमेंटरी बॉक्स विद यू। वकार ने शुक्रवार को यह ट्वीट किया।

I can’t forget a little inning he played at Sialkot 1989 and a Hundred💯at Chennai 1999.. From pitch side to the commentary box.. Thirty unbelievable and amazing years.. Lovely sharing commentary box with you #LittleMaster @sachin_rt #CWC19 pic.twitter.com/8XNPfjCA1t

बता दें कि सचिन बिशन सिंह बेदी (2009), सुनील गावस्कर (2009), कपिल देव (2009), अनिल कुंबले (2015) और राहुल द्रविड़ (2018) के साथ इलीट क्लब में शामिल हो गये हैं। यह सम्मान प्राप्त करने के बाद सचिन ने कहा, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होना गर्व की बात है। इसमें क्रिकेट की पीढ़ियों के क्रिकेट में योगदान को याद किया जाता है। ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने क्रिकेट के विकास और उसे लोकप्रिय बनाने में अपना योगदान दिया।

Humbled and happy to be inducted into the #ICCHallOfFame.

A lot of people have contributed towards helping me become who I am today.

A big thank you to my family, friends & fans across the globe for the love & support.

Congratulations to Cathryn Fitzpatrick & @AllanDonald33. https://t.co/F0o7W6TJP5