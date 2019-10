वीवीएस लक्ष्मण ने दी सौरव गांगुली को बधाई, जवाब मिला- 'आपका योगदान अहम होगा'

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली जल्द ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष बन जाएंगे। गांगुली ने 14 अक्टूबर को मुंबई में बीसीसीआई के हेडक्वॉर्टर में इस पद के लिए नामांकन दाखिल किया। गांगुली के साथ इस दौड़ में और कोई शामिल नहीं है और उनका अध्यक्ष बनना तय है। इसकी औपचारिक घोषणा 23 अक्टूबर को बीसीसीआई के चुनाव के बाद हो जाएगी। 15 अक्टूबर को वीवीएस लक्ष्मण ने गांगुली को बधाई देते हुए ट्वीट किया।

Congrats @SGanguly99 on becoming the President of @BCCI I have got no doubt that under your leadership Indian Cricket will continue to prosper.Wishing you lots of success in your new role Dada. pic.twitter.com/xU82q5JIzu