लक्ष्मण की सलाह- जो गलतियां मैंने की, वो रोहित को नहीं करनी चाहिए

India vs South Africa, Test Series: बोर्ड प्रेजिडेंट इलेवन और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे तीन दिवसीय प्रैक्टिस मैच में रोहित शर्मा बतौर टेस्ट ओपनर उतरे। लेकिन रोहित की यह शुरुआत काफी खराब रही। दूसरी ही गेंद पर वह बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। वर्नेन फिलंडर ने बोर्ड प्रेजिडेंट इलेवन की पारी के दूसरे ओवर में रोहित शर्मा को आउट किया। रोहित शर्मा की बतौर ओपनर शुरुआत सही नहीं रही। वहीं, वीवीएस लक्ष्मण ने मुंबई के इस बल्लेबाज को सलाह देते हुए कहा है कि रोहित को वह गलती नहीं करनी चाहिए, जो उन्होंने की थी।

वीवीएस लक्ष्मण का कहना है कि रोहित को अपने अंदाज में ही खेलना चाहिए। टेस्ट में बतौर ओपनर उतरने पर अगर वह अपनी तकनीक में कोई बदलाव करते हैं तो यह उल्टा पड़ सकता है। बता दें कि लक्ष्मण मिडिल ऑर्डर के विशेषज्ञ बल्लेबाज थे, पर उन्हें 1996-98 के बीच में पारी का आगाज करने के लिए कहा गया था. लेकिन वह कभी भी इस स्थान पर सहज महसूस नहीं करते थे।

लक्ष्मण ने हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेटर दीप दासगुप्ता को उनके यूट्यूब चैनल 'दीप प्वॉइंट' को दिए एक इंटरव्यू में कहा, ''सबसे बड़ी फायदे की चीज यह है कि रोहित के पास अनुभव है, जो मेरे पास नहीं था। मैंने केवल चार टेस्ट मैच खेलने के बाद टेस्ट क्रिकेट में पारी का आगाज किया था। रोहित 12 साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुका है। इसलिए उसमें परिपक्वता और अनुभव मौजूद है और साथ ही वह अच्छी फॉर्म में है।''

44 साल के पूर्व क्रिकेटर ने कहा, ''मेरा मानना है कि मैंने पारी का आगाज करते हुए जो गलती की वो थी- मानसिकता में बदलाव। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज के तौर पर मुझे काफी सफलता मिली, लेकिन जब मैंने अपनी तकनीक में बदलाव करने की कोशिश की तो मुझे इसका नुकसान हुआ।''

उन्होंने कहा, ''मैंने अपनी तकनीक में भी बदलाव करने की कोशिश की थी। मध्यक्रम बल्लेबाज के तौर पर मैं हमेशा 'फ्रंट-प्रेस के बाद गेंद की ओर जाता था, लेकिन सीनियर खिलाड़ियों और कोचों से बात करने के बाद मैंने इसमें बदलाव किया। इस बदलाव ने मेरी बल्लेबाजी प्रभावित की और मैं उम्मीद करता हूं कि रोहित को ऐसा नहीं करना चाहिए।'

लक्ष्मण ने कहा, ''अगर आप अपनी शैली के खेल से ज्यादा छेड़छाड़ करोगे तो आपको परिणाम नहीं मिलेगा क्योंकि आपके दिमाग में उलझन होगी और आप लय खो सकते हो। मैं स्वीकार कर सकता हूं कि जब मैंने पारी का आगाज किया तो मेरी लय प्रभावित हुई। रोहित ऐसा खिलाड़ी है जो लय में आने के बाद अच्छा प्रदर्शन करता है और अगर उसकी लय प्रभावित हुई तो यह मुश्किल होगा।''



Thanks @VVSLaxman281 for sharing your experiences and views on Rohit and the challenges a middle order batsman might face opening in Tests.

Hope I didn't make you run too much #DeepPoint 😊😊https://t.co/Ok4SZUsTCX pic.twitter.com/tUknFMOXeB